PMCIS : अजमेर जिले की ‘पंच गौरव’ में शामिल है देसी गुलाब, पर फसल बीमा योजना में शामिल नहीं, क्यों?

PMCIS : राजस्थान सरकार पुष्कर के देसी गुलाब को अजमेर जिले की ‘पंच गौरव’ योजना में शामिल कर अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर फूलों की खेती आज भी फसल बीमा योजनाओं से बाहर है। जिले के पुष्कर क्षेत्र में करीब 1000 हेक्टेयर में गुलाब, जबकि 250 से अधिक हैक्टेयर में गेंदा सहित अन्य फूलों की खेती होती है। इसके बावजूद फूलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अथवा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में प्राकृतिक आपदा, रोग और बाजार में गिरावट का पूरा जोखिम किसानों को स्वयं उठाना पड़ रहा है।