HPV VACCINATION : अजमेर बन रहा जागरुकता की मिसाल, टीकाकरण का उत्साह 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ज्योत्सना रंगा और आरसीएचओ डॉ. शिन्दे स्वाति के प्रयासों से कार्यक्रम में किशोरियों का खासा उत्साह नजर आया। आरसीएच टीम ने पूर्व में स्कूल में जाकर किशोरियों की काउंसलिंग की, जिससे उनके मन में वैक्सीनेशन को लेकर सकारात्मक सोच विकसित हुई। इस दौरान सीएचसी की चिकित्सा अधिकारी डॉ. शिखा माथुर ने भी सहयोग दिया। उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रधानाचार्य डॉ. श्रीवास्तव को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया, वहीं वैक्सीनेशन कराने वाली किशोरियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।