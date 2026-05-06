Sabji Mandi Bhav: टमाटर 8 तो तरबूज 12 रुपए किलो ​बिक रहा, जानिए दामों में गिरावट का कारण

Sabji Mandi Bhav: अजमेर/मदनगंज-किशनगढ़। शहर की प्रमुख सब्जी मंडी में इन दिनों सब्जियों के भावों में गिरावट है। पिछले एक से डेढ़ महीने में सब्जियों की रिकॉर्ड आवक ने बाजार का पूरा गणित बिगाड़ दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि ज्यादातर सब्जियां अपने पुराने दामों के मुकाबले आधे से भी कम कीमत पर बिक रही हैं। इससे जहां आमजन को बड़ी राहत मिली है, वहीं किसानों और आढ़तियों के लिए यह स्थिति आर्थिक संकट में बदलती जा रही है।