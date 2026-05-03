Ajmer News : तेज अंधड़ में भरभराकर गिरा जर्जर बीपीएल क्वार्टर, मलबे में दबकर महिला की मौत, पति घायल

पुलिस के अनुसार रविवार तड़के करीब पौने 4 बजे तेज अंधड़-बारिश के बीच लोहागल क्षेत्र में बने चार बीपीएल क्वार्टर(एक ब्लॉक) की छत और दीवारें जमींदोज हो गईं। हादसे के दौरान क्वार्टर के बरामदे में सो रही सोनू (35) मलबे में दब गई, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसका पति दीपक (40) घायल हो गया। स्थानीय लोगों व पुलिस की मदद से दोनों को मलबे से बाहर निकाला गया। घायल को तुरंत जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि ब्लॉक के 3 क्वार्टर पहले से खाली पड़े थे, जबकि एक में दम्पती रह रहा था।