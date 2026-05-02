Rajasthan News: विशेष स्कूलों में ‘सामान्य शिक्षक’ की तैनाती पर सवाल, निदेशालय ने मांगा जवाब

मालूम हो कि वर्ष 2015 में भी वरि. अध्यापक (विशेष शिक्षा) के पदों पर पहली बार हुई पदोन्नति में भी यही विसंगति छोड़ी गई थी। जिससे जयपुर के स्कूल में विज्ञान विषय नहीं होने के बावजूद विज्ञान के 4 अघ्यापक लगा दिए गए थे। वर्तमान में भी पोद्दार स्कूल जयपुर में व्याख्याता (विशेष शिक्षा) के सर्वाधिक 13 पद आवंटित किए गए हैं। लेकिन विषयवार वर्गीकरण जारी नहीं करने से चहेतों को पदस्थापित करने का विकल्प अफसरों के पास उपलब्ध रहेगा। विषय वर्गीकरण जारी किए बगैर पदोन्नति की तार्किकता भी सवालिया हो गई है।