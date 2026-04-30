ट्रैक्टर बने 5 रुपए के नोट के बदले 48 लाख! ठगों के जाल में फंसी सेवानिवृत्त महिला शिक्षक ने गंवाए लाखों रुपए

Ajmer Cyber Crime: अजमेर। साइबर ठगों ने सेवानिवृत्त महिला शिक्षक को सोशल मीडिया पर दिए गए आकर्षक विज्ञापन के जरिए झांसे में लेकर ठगी का शिकार बनाया। जालसाज ने पीड़िता से अलग-अलग शुल्क के नाम पर 3 लाख 66 हजार रुपए की रकम ठग ली। पीड़िता ने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया है, जहां पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।