Rajasthan: फ्रांस से आए पर्यटक की आंत फटने से मौत, पेट दर्द होने पर जेएलएन अस्पताल में किया गया था भर्ती

अजमेर। पुष्कर में फ्रांस से आए एक पर्यटक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान 58 वर्षीय जोस बोना के रूप में हुई है, जो 15 अप्रैल को पुष्कर घूमने पहुंचे थे और एक निजी होटल में ठहरे हुए थे। जानकारी के अनुसार, उन्हें पहले से हर्निया की समस्या थी और 25 अप्रैल को अचानक तेज पेट दर्द की शिकायत होने पर उनकी तबीयत बिगड़ गई।