हृदयविदारक घटना: कुत्तों ने डेढ़ माह के बच्चे का पेट बुरी तरह फाड़ा, डॉक्टरों ने बताया- पहली बार देखा ऐसा केस, मौत

मां बताती है कि जब वह घर के बाहर खाना बना रही थी तब अचानक बच्चे के रोने की आवाज आई। जब वह भागकर अंदर पहुंचीं तो देखा की एक कुत्ते ने बच्चे को मुंह में दबा रखा था और बाकी कुत्ते आसपास थे। केलम ने अपनी पूरी जान लगाकर किसी तरह बच्चे को कुत्ते के जबड़े से छुड़ाया।