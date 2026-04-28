Ajmer News: उम्रदराज अविवाहित व्यक्तियों को अपने जाल में फंसाती थी, गिरफ्तार

इधर, पुलिस ने त्वरित अनुसंधान, आसूचना व तकनीकी सहायता से आरोपी महिला पूजा राय उर्फ फिरोजा बीबी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला गांवों में उम्रदराज अविवाहित व्यक्तियों को अपने जाल में फांसकर ठगी का शिकार बनाती है। शादी के बाद कुछ समय घर में रहकर नकदी, सामान और जेवरात लेकर फरार हो जाती थी।