Water Supply: गर्मी में पानी पर सख्ती, जलदाय विभाग दो महीने अलर्ट मोड पर

बैठक में उन्होंने कहा कि जलापूर्ति की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए और हर क्षेत्र में पर्याप्त दबाव के साथ पानी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने पंचशील नगर, विकासपुरी, फ्रेंड्स कॉलोनी, शास्त्री नगर, शिव नगर, वरुण सागर रोड, काजीपुरा, नृसिंहपुरा, दयानंद कॉलोनी, गणपति नगर और पुष्कर रोड सहित कई इलाकों में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतें किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएंगी और तय समय में जल वितरण अनिवार्य रूप से हो।