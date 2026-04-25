चिराग पासवान परिवार समेत पहुंचे अजमेर शरीफ : बोले- 4 मई को 5 राज्यों में बन रही बीजेपी सरकार

इससे एक दिन पहले, शुक्रवार को चिराग पासवान ने सालासर बालाजी मंदिर में भी दर्शन कर पूजा-अर्चना की थी। यहां उन्होंने परिवार सहित भगवान हनुमान के दरबार में मत्था टेका और मनोकामना पूर्ण होने की कामना करते हुए नारियल बांधा। मंदिर परिसर में हनुमान सेवा समिति के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पुजारी परिवार ने विधिवत पूजा करवाई और मंदिर के इतिहास की जानकारी दी। इस दौरान उन्हें बालाजी का दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया गया और स्मृति स्वरूप बालाजी की तस्वीर भेंट की गई।