चिराग पासवान परिवार समेत पहुंचे अजमेर शरीफ : बोले- 4 मई को 5 राज्यों में बन रही बीजेपी सरकार

मंत्री चिराग पासवान (फोटो-पत्रिका)
अजमेर। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने शनिवार को अजमेर पहुंचकर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में अकीदत पेश की। उन्होंने दरगाह में मजार शरीफ पर मखमली चादर और फूल चढ़ाकर देश-प्रदेश की खुशहाली और अमन-चैन के लिए दुआ मांगी।
शनिवार शाम करीब 4:30 बजे पुष्कर से रवाना होकर चिराग पासवान दरगाह शरीफ पहुंचे। उनके साथ उनकी माता रीना पासवान और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। दरगाह पहुंचने पर खादिम सैयद जहूर बाबा चिश्ती ने उन्हें पारंपरिक तरीके से जियारत कराई। आस्ताना शरीफ में पूरे विधि-विधान के साथ चादर और फूल पेश किए गए। इस दौरान दरगाह परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिले।
इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि जैसे उनके दादा पूरे परिवार के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में आते थे। उसी परंपरा का मैं निर्वहन कर रहा हूं। मैं भी अपने पूरे परिवार के साथ दरगाह में आया हूं। मेरे साथ बच्चे, मां, जीजा, दीदी सभी लोग दरगाह में आए हैं।
चिराग पासवान ने कहा कि राजस्थान में पीएम मोदी के नेतृत्व में भजनलाल शर्मा की सरकार बेहतर कार्य कर रही है। आने वाले दिनों में अलग-अलग क्षेत्रों कई बड़े कार्य दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, सभी में भाजपा 4 मई को सरकार बनाने जा रही है।
दरगाह में जियारत के दौरान चिराग पासवान ने देश की तरक्की, सामाजिक सौहार्द और जनता के कल्याण की कामना की। उनके इस दौरे को धार्मिक आस्था के साथ-साथ राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में विभिन्न राज्यों में चुनावी हलचल तेज है।
इससे एक दिन पहले, शुक्रवार को चिराग पासवान ने सालासर बालाजी मंदिर में भी दर्शन कर पूजा-अर्चना की थी। यहां उन्होंने परिवार सहित भगवान हनुमान के दरबार में मत्था टेका और मनोकामना पूर्ण होने की कामना करते हुए नारियल बांधा। मंदिर परिसर में हनुमान सेवा समिति के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पुजारी परिवार ने विधिवत पूजा करवाई और मंदिर के इतिहास की जानकारी दी। इस दौरान उन्हें बालाजी का दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया गया और स्मृति स्वरूप बालाजी की तस्वीर भेंट की गई।
धार्मिक कार्यक्रमों के साथ-साथ चिराग पासवान ने राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उनके मुताबिक, बंगाल में भारी मतदान यह संकेत देता है कि जनता बदलाव चाहती है और भाजपा के पक्ष में माहौल बन चुका है।
इसके अलावा, उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस देश की आधी आबादी को उनका अधिकार देने में असफल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले चुनावों में इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा।
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