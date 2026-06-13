Weather Update: सुबह तेज हवाओं संग बरसात,मौसम में हुई ठंडक

झील के पानी में ऑक्सीजन का लेवल बनाए रखने के लिए करीब आठ साल पूर्व फाउंटेन और एरिएटर लगाए थे।जिले की एक सीमेंट कम्पनी ने झील के लिए 30 एचपी मोटर का एक 30 फीट ऊंचा जेट फाउंटेन दान में दिया था, यह कुछ दिनों बाद बंद हो गया। एनएलसीपी परियोजना के तहत पानी की शुद्धता एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए चौपाटी परिसर में लगाए एरिएशन प्लांटऔर आरएसआरडीसी द्वारा बनाए गया 50 लाख रुपए का झरना भी बंद है।