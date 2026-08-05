राजस्थान में अनियंत्रित ट्रेलर ने कांवड़ियों को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक जख्मी

राजस्थान के अजमेर में सावन माह में आस्था की कांवड़ यात्रा बुधवार को गेगल थाने के सामने दर्दनाक हादसे में तब्दील हो गई। थाने के सामने तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रेलर ने पुष्कर से कावड़ लेकर जा रहे किशनगढ़ के कांवडियों को टक्कर मार दी। हादसे में शुभम की मौत हो गई जबकि उसका छोटा भाई जख्मी हो गया। घटना से आक्रोशित श्रद्धालुओं ने ट्रक चालक की पिटाई कर दी। उसे गेगल थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया।