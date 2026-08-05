राजस्थान में डिप्टी CM के नाम से कॉल करके ट्रांसफर लेने वाले नर्सिंग ऑफिसर पर चिकित्सा विभाग का एक्शन, किया सस्पेंड

शिकायत के अनुसार आरोपी ने स्वयं को उप मुख्यमंत्री बताकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कार्यालय के विशिष्ट सहायक बलवंत लिगरी को फोन कर स्वयं का जेएलएन अस्पताल में स्थानान्तरण कराने के निर्देश दिए। उसने जेएलएन अस्पताल अधीक्षक डॉ. अरविंद खरे को भी फोन कर स्वयं को उप मुख्यमंत्री बताते हुए मनचाहा कार्य आवंटित करने का दबाव बनाया था। गतदिनों कोतवाली थाना पुलिस ने जांच मे आरोपी नर्सिंग ऑफिसर पुष्पेन्द्र पारीक को दोषी पाया था। उसके खिलाफ कोर्ट में पत्रावली भेजकर अभियोजन स्वीकृति मांगी थी।