4 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अजमेर

जोड़ों सावन का सत्कार..

अजमेर

image

Newsdesk

Aug 04, 2026

Rajasthan

बाटोदा @ पत्रिका. कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही बोहराजी तालाब स्थित शिवालय, दरवाजे वाले शिव मंदिर, गोपालजी मंदिर के सामने स्थित शिवालय सहित अन्य मंदिरों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयघोष से मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में सराबोर रहे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर बिल्वपत्र, धतूरा, दूध एवं अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। दिनभर पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान चलते रहे। महिलाओं और युवतियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। क्षेत्र के बरनाला, बिछोछ, हलकारा ढाणी और जीवद सहित अन्य गांवों के शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की खासी भीड़ रही।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Aug 2026 06:02 am

Published on:

04 Aug 2026 06:02 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / जोड़ों सावन का सत्कार..

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जोड़ो सावन का सत्कार….

Rajasthan
अजमेर

लीड….सावन का सत्कार…..श्रावण के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी आस्था भाड़ौती व गंभीरा के मंदिरों में दिनभर रहे श्रद्धालुओं जयकारे

Rajasthan
अजमेर

Rajasthan Accident: कार्यक्रम से लौट रहे पिता-पुत्र की सड़क हादसे में मौत, ट्रेलर की चपेट में आ गई थी पिकअप, 4 घायल

Accident
अजमेर

विद्यालय में सघन वृक्षारोपण, विद्यार्थियों को वितरित किए पौधे

Rajasthan
अजमेर

अवैध पत्थर परिवहन पर कार्रवाई, दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त

Rajasthan
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.