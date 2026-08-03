Rajasthan Accident: कार्यक्रम से लौट रहे पिता-पुत्र की सड़क हादसे में मौत, ट्रेलर की चपेट में आ गई थी पिकअप, 4 घायल

अजमेर-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार शाम बारिश के बीच एक ट्रेलर चालक के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रहा केमिकल से भरा टैंकर उससे टकरा गया। हादसे में टैंकर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि चालक-परिचालक को मामूली चोटें आईं। दुर्घटना के बाद हाइवे पर लंबा जाम लग गया। जाम के दौरान यात्री बसों और छोटे चौपहिया वाहनों में सवार लोगों को काफी देर तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना पर गेगल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने क्रेन और जेसीबी की सहायता से क्षतिग्रस्त टैंकर और ट्रेलर को सड़क से हटवाया, जिसके बाद यातायात को धीरे-धीरे सामान्य किया गया।