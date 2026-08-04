लीड….सावन का सत्कार…..श्रावण के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी आस्था भाड़ौती व गंभीरा के मंदिरों में दिनभर रहे श्रद्धालुओं जयकारे

भाड़ौती. श्रावण माह के पहले सोमवार पर भाड़ौती कस्बे तथा गंभीरा गांव के शिवालयों में श्रद्धालुओं और कांवड़ यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मंदिरों में जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। भक्तों ने 'हर-हर महादेव' के जयघोष के साथ भगवान शिव का गंगाजल, दूध, दही और पंचामृत से अभिषेक कर बेलपत्र, पुष्प, धतूरा एवं अन्य पूजन सामग्री अर्पित की। मंदिरों में दिनभर शिव भजनों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस माह में श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना और सोमवार का व्रत करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कृपा बरसाते हैं।