‘थैंक यू…आपने मेरी मां को बचा लिया’, अजमेर में जब छलके मरीजों के आंसू; भावुक हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी

माहौल उस समय भावुक हो गया, जब हेल्प डेस्क द्वारा समय पर की गई सहायता और सहयोग की रोगियों और उनके परिजनों ने खुले दिल से सराहना की। किसी ने अपनी मां, पत्नी के बचने की कहानी सुनाई तो कोई पिता को समय पर मिले खून, इलाज को याद कर भावुक हो रहा था। लोगों की बातें सुनकर वासुदेव देवनानी का भी गला भर आया। उन्होंने जीवन पर्यंत अजमेर की सेवा करने का संकल्प लिया।