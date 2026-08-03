JEN पेपर लीक: 12 बार परीक्षा में फेल, फिर 25 लाख में खरीदा जेईएन भर्ती का पेपर, कोटा में तैनात असिस्टेंट इंजीनियर गिरफ्तार

गिरफ्तारी के बाद SOG ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे 5 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। SOG अब आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है, ताकि इस भर्ती परीक्षा के जरिए लाभ उठाने वाले अन्य अभ्यर्थियों और पेपर माफिया के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। ADG विशाल बंसल ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर अन्य संलिप्त आरोपियों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।