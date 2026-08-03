Madan Dilawar : चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ मदन दिलावर के सख्त तेवर, कहा- कब्जा नहीं हटाया तो दर्ज होगी FIR

Madan Dilawar : राजस्थान में चारागाह की जमीन पर अतिक्रमण करना भारी पड़ सकता है। पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमियों को नोटिस जारी करें और समय सीमा के बाद भी कब्जा नहीं हटने पर सीधे एफआइआर दर्ज कर अतिक्रमण हटाएं। उन्होंने कहा कि कार्रवाई में ढिलाई बरतने वाले अधिकारी भी जवाबदेही से नहीं बचेंगे। मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को शासन सचिवालय में अधिकारियों की बैठक ली।