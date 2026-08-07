फर्जी पुलिस बनकर पिस्टल की नोक पर NRI के अपहरण की कोशिश करने वाले 2 आरोपी अजमेर से गिरफ्तार, मजदूरी कर काटी फरारी

एसपी अग्रवाला ने बताया कि एएसपी हिमांशु जांगिड़, सीओ नॉर्थ शिवम जोशी के निर्देशन में थानाधिकारी अरविंद चारण के नेतृत्व में गठित टीम में शामिल हेडकांस्टेबल धर्मराज थौरी ने उनकी लोकेशन के आधार पर विश्लेषण किया। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए अलग-अलग राज्यों में मजदूरी कर रहे थे। मुखबिर से सूचना पर अजमेर रोडवेज बस स्टैंड पर घेराबंदी कर आरोपियों को दबोचा। पड़ताल में सामने आया कि रामेश्वर शर्मा व महेश गुनपाल की गिरफ्तारी के बाद घर से फरार हो गए। उन्होंने गुजरात, जालौर, जयपुर, जोधपुर में अलग-अलग जगह पर रहकर मजदूरी करते हुए फरारी काटी।