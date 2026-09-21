Rajasthan Toll News : टोल प्लाज़ा पर जमकर उत्पात, बिना नंबर की 10-12 गाड़ियों से पहुंचे लोगों ने टोलकर्मियों पर किया हमला, जानिए पूरा घटनाक्रम 

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब बिना नंबर की एक कार का चालक टोल प्लाजा पर रुकने के बजाय तेज रफ्तार में बैरियर को तोड़ते हुए जबरन निकल गया। इसके तुरंत बाद पीछे आ रहे दूसरे वाहन को जब टोल कर्मचारियों ने रोका और उसकी चाबी निकाल ली, तो पीछे से एक के बाद एक करीब 10 से 12 बिना नंबर की अन्य गाड़ियां वहां आ पहुंचीं। इन गाड़ियों में सवार युवकों ने नीचे उतरते ही टोल कर्मचारियों पर हमला बोल दिया और गाली-गलौज करते हुए जमकर मारपीट की। इसी अफरा-तफरी के बीच हमलावरों ने खौफ पैदा करने के उद्देश्य से कथित तौर पर फायरिंग भी कर दी और अपने साथियों को छुड़ाकर गाड़ियों को तेज गति से दौड़ाते हुए मौके से फरार हो गए।