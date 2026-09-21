Rajasthan Toll News : टोल प्लाज़ा पर जमकर उत्पात, बिना नंबर की 10-12 गाड़ियों से पहुंचे लोगों ने टोलकर्मियों पर किया हमला, जानिए पूरा घटनाक्रम 

Ajmer Toll Plaza Dispute News PIC
अजमेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बांदनवाड़ा क्षेत्र के खेड़ी टोल प्लाजा पर रविवार शाम टोल शुल्क को लेकर असामाजिक तत्वों की भारी गुंडागर्दी और उपद्रव का मामला सामने आया है। टोल प्लाजा पर बिना नंबर प्लेट की 10 से 12 गाड़ियों में सवार होकर आए दर्जनभर से अधिक लोगों ने टोल कर्मचारियों के साथ न केवल लाठी-डंडों से मारपीट की, बल्कि गाड़ियों को तेज रफ्तार से दौड़ाकर कर्मचारियों को जान से कुचलने का प्रयास भी किया। घटना के दौरान मौके पर कथित रूप से हवाई फायरिंग की भी खबर है, जिससे हाईवे पर आवाजाही करने वाले आम वाहन चालकों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। वारदात की सूचना मिलते ही भीनाय और बांदनवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे जिले में नाकाबंदी करवाई।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब बिना नंबर की एक कार का चालक टोल प्लाजा पर रुकने के बजाय तेज रफ्तार में बैरियर को तोड़ते हुए जबरन निकल गया। इसके तुरंत बाद पीछे आ रहे दूसरे वाहन को जब टोल कर्मचारियों ने रोका और उसकी चाबी निकाल ली, तो पीछे से एक के बाद एक करीब 10 से 12 बिना नंबर की अन्य गाड़ियां वहां आ पहुंचीं। इन गाड़ियों में सवार युवकों ने नीचे उतरते ही टोल कर्मचारियों पर हमला बोल दिया और गाली-गलौज करते हुए जमकर मारपीट की। इसी अफरा-तफरी के बीच हमलावरों ने खौफ पैदा करने के उद्देश्य से कथित तौर पर फायरिंग भी कर दी और अपने साथियों को छुड़ाकर गाड़ियों को तेज गति से दौड़ाते हुए मौके से फरार हो गए।
घटना के तुरंत बाद टोल प्रबंधन ने स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद बांदनवाड़ा और आसपास के थाना क्षेत्रों में पुलिस की विशेष टीमों ने नाकाबंदी शुरू कर दी। भागने की हड़बड़ी में हमलावरों ने अपनी गाड़ियां नागेलाव रोड की तरफ मोड़ दीं। हालांकि, बारिश और कच्चे रास्ते के कारण उनकी दो गाड़ियां रास्ते में गहरे कीचड़ में बुरी तरह फंस गईं।
गाड़ियां फंसने के बाद पुलिस को आता देख अधिकांश हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों की ओर भाग निकले, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करके मौके से एक युवक को हिरासत में ले लिया।
पुलिस ने कीचड़ में फंसी दोनों लावारिस गाड़ियों को अपने कब्जे में लेकर बांदनवाड़ा पुलिस थाने पहुंचा दिया है और उनके नंबरों व चेसिस नंबर के आधार पर मालिकों का पता लगाया जा रहा है।
अजमेर-भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित इस महत्वपूर्ण खेड़ी टोल प्लाजा पर हुई इस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड़ पर है। पुलिस टोल प्लाजा पर लगे उच्च क्षमता वाले सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाल रही है, ताकि हमलावर गाड़ियों के रूट और उसमें सवार सभी उपद्रवियों के चेहरों की पहचान की जा सके।
घटना स्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है ताकि कथित फायरिंग की पुष्टि की जा सके और खोल बरामद किए जा सकें। हमले में घायल हुए टोल कर्मियों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है, जहां उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में इस तरह गिरोह बनाकर घूम रहे असामाजिक तत्वों द्वारा टोल प्लाजा पर की गई इस हिंसक कार्रवाई से स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों में गहरा आक्रोश है।
स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीणों ने मांग की है कि हाईवे पर अवैध रूप से बिना नंबर प्लेट के दौड़ने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाए। फिलहाल बांदनवाड़ा पुलिस पकड़े गए आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है और फरार हुए अन्य 10-12 गाड़ियों के सवारों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।
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