Ajmer: 6 महीने पहले पत्नी रूठकर चली गई थी पीहर, अब कर्ज ने उजाड़ दिया पूरा परिवार; बिलखता रहा बेटा

जानकारी अनुसार अशोक कर्ज से परेशान था। गौरव जयपुर में प्राइवेट जॉब के साथ शेयर बाजार में ट्रेडिंग का काम करता था। उसने ट्रेडिंग के लिए भी पड़ोसियों से पैसा उधार ले रखा था। जिससे परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। जानकारी अनुसार डेढ़ साल पहले अशोक के बेटे गौरव ने अन्तरजातीय विवाह किया था। वह पत्नी प्रियंका के साथ जयपुर में रहकर प्राइवेट काम करता था। करीब छह माह पहले आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह के चलते पति-पत्नी में विवाद हो गया। प्रियंका को गौरव के कर्ज का पता चलने पर वह पीहर चली गई। पत्नी के छोड़ जाने के बाद गौरव जॉब छोड़कर अजमेर आ गया। उसने माता-पिता को शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए जयपुर और अजमेर में उधार ली गई रकम डूबने की जानकारी दी तो शर्मा के परिवार में माहौल तनावपूर्ण हो गया।