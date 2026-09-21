Ajmer Mayor Election Live: वोटिंग शुरू; निगम के बाहर हुआ हंगामा, BJP ने कांग्रेस नेता की एंट्री पर जताई आपत्ति

अजमेर में वोटिंग शुरू होने से पहले हंगामा
अजमेर. शहर को नया मेयर आज सोमवार को मिलेगा। नगर निगम के निर्वाचित 80 पार्षद मतदान करेंगे। वहीं, भाजपा और कांग्रेस में अंदरूनी सेंधमारी का खतरा बना हुआ है। 41 का जादुई आंकड़ा ही भावी मेयर तय करेगा। महापौर पद के लिए मतदान शुरू हो चुका है और दोपहर 2 बजे तक होगा और आज ही मतगणना के बाद परिणाम जारी होगा। महापौर पद के लिए दोनों पार्टियों के प्रत्याशी वोट दे चुके हैं।
बता दें कि भाजपा ने वार्ड 3 की पार्षद अनामिका शर्मा और कांग्रेस ने वार्ड 57 की पार्षद किरण गढ़वाल को महापौर प्रत्याशी घोषित किया है। रिटर्निंग अधिकारी अनिल पूनिया दोनों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर चुके हैं।
अजमेर में मेयर चुनाव की वोटिंग शुरू होने से पहले ही निगम परिसर के बाहर माहौल गरमा गया। कांग्रेस के पूर्व देहात अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, मेयर पद की प्रत्याशी किरण गढ़वाल के साथ निगम पहुंचे थे। इसी दौरान बैरिकेड पर मौजूद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके निगम परिसर में प्रवेश को लेकर विरोध जताया। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि भूपेंद्र सिंह को अंदर जाने की अनुमति कैसे दी गई। मामला बढ़ता देख पुलिस ने बीच-बचाव किया और भूपेंद्र सिंह को निगम परिसर से बाहर कर दिया।
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