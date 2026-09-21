Ajmer Mayor Election Live: वोटिंग शुरू; निगम के बाहर हुआ हंगामा, BJP ने कांग्रेस नेता की एंट्री पर जताई आपत्ति

अजमेर में मेयर चुनाव की वोटिंग शुरू होने से पहले ही निगम परिसर के बाहर माहौल गरमा गया। कांग्रेस के पूर्व देहात अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, मेयर पद की प्रत्याशी किरण गढ़वाल के साथ निगम पहुंचे थे। इसी दौरान बैरिकेड पर मौजूद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके निगम परिसर में प्रवेश को लेकर विरोध जताया। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि भूपेंद्र सिंह को अंदर जाने की अनुमति कैसे दी गई। मामला बढ़ता देख पुलिस ने बीच-बचाव किया और भूपेंद्र सिंह को निगम परिसर से बाहर कर दिया।