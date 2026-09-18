अजमेर: छुट्टी पर घर गए कांस्टेबल का अपहरण! तलाश के बाद भी अब तक नहीं मिला कोई सुराग

डीडवाना-कुचामन जिले के अभय कमांड सेंटर में तैनात पुलिस कांस्टेबल हरेत मीणा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। 3 अगस्त को छुट्टी पर घर गए कांस्टेबल को 12 अगस्त को ड्यूटी पर लौटना था। परिजनों द्वारा खोजबीन के बावजूद कोई सुराग न मिलने और मोबाइल बंद आने पर सिविल लाइंस थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई है।

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