Ajmer : अजमेर की ओपन जेल से कैदी फरार, जेल प्रशासन में मचा हड़कंप, मुकदमा दर्ज, तलाश में जुटी पुलिस

Ajmer : अजमेर सेन्ट्रल जेल के अधीन संचालित ओपन जेल से आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी फरार हो गया। मंगलवार शाम की नियमित हाजिरी के दौरान कैदी के अनुपस्थित होने पर जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जेल कर्मचारियों ने आस-पास तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। इसके बाद जेल प्रशासन की ओर से सिविल लाइंस थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार कैदी की तलाश शुरू कर दी है।