अजमेर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, तीन बच्चों के सिर से उठा मां का साया, पुलिस जांच में सामने आई बड़ी बात

पुलिस परिजनों से भी घटना के संबंध में जानकारी ले रही है। विवाहिता की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर पुलिस जांच कर रही है। शव को मोर्चरी में रखवाए जाने के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया की जी रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल महिला की मौत के कारणों को लेकर पुलिस की जांच जारी है और परिवार की ओर से बताई गई परिस्थितियों और मौके से मिली जानकारी के आधार पर मामले की पड़ताल की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।