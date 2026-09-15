अजमेर नगर निगम चुनाव नतीजे: 36 साल बाद BJP को झटका, कांग्रेस को मिली बढ़त

अजमेर. नगर निगम के 80 वार्डों के चुनाव नतीजे सोमवार को घोषित हुए। मतदाताओं ने अप्रत्याशित उलटफेर करते हुए भाजपा को 36 साल बाद झटका दिया। भाजपा 80 में से 32 वार्ड ही जीत सकी। कांग्रेस ने 37 वार्ड जीतकर चौंका दिया। हालांकि दोनों ही दलों को निगम में पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका। निर्दलीय और बागी 11 वार्ड जीतने में सफल रहे। अब सत्ता की चाबी निर्दलीयों के हाथ में आ गई है। दोनों दल बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए जोड़-तोड़ में लग गए हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुबह 8 बजे ईवीएम से मतगणना शुरू हुई। जैसे-जैसे राउंड आगे बढ़े प्रत्याशियों के समर्थकों-अभिकर्ताओं की धड़कनें तेज हो गईं। सबसे पहले नतीजा वार्ड 56 का घोषित हुआ। यहां निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी। इसके बाद मतगणना का दौर आगे बढ़ता गया। केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा के लिए निगम चुनाव नतीजे आशानुकूल नहीं रहे। भाजपा अजमेर उत्तर और अजमेर दक्षिण विधानसभा में महज 32 वार्ड ही जीत सकी।