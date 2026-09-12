अजमेर: बागियों-निर्दलीयों ने उड़ाई नींद, भाजपा-कांग्रेस के अंदरखाने मची हलचल, कई वार्डों में फंस सकता है पेच

Rajasthan Nagar Nikay Election: राजस्थान के अजमेर जिले में निकाय चुनाव के द्वितीय चरण के तहत शुक्रवार को अजमेर, किशनगढ़ और पुष्कर में मतदान हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी लोकबंधु ने बताया कि जिले में 67.57 प्रतिशत औसत मतदान दर्ज किया गया। सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ। अजमेर में 80 वार्डों में 4,38,039 मतदाताओं में से 2,79,688 मतदाताओं ने मतदान किया।