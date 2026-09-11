Ajmer: सड़क हादसे में युवक के चेहरे से अलग हुआ जबड़ा, जमीन पर जाकर गिरा; डॉक्टरों ने जोड़कर बचाई जान

अजमेर। सड़क हादसे में चेहरे से लगभग पूरी तरह अलग हुआ निचला जबड़ा…जमीन पर मिट्टी में जाकर गिर गया। परिजन घायल युवक के साथ में चेहरे से अलग हुआ जबड़ा लेकर जेएलएन अस्पताल पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने 5 घंटे तक चली जटिल सर्जरी से उसी जबड़े को फिर मरीज के चेहरे पर जोड़ दिया। चिकित्सकों के अनुसार मांसपेशियों समेत चेहरे से लगभग पूरी तरह अलग हो चुके निचले जबड़े को उसी मरीज में वापस स्थापित कर पुनः कार्यशील बनाने की देश और दुनिया की यह पहली सर्जरी मानी जा रही है।