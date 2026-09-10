अजमेर में BJP प्रत्याशी के कहने पर चुनावी बैनर हटाने गए युवक की करंट लगने से मौत, मामा ने उठाए सवाल

युवक की मौत की सूचना मिलने पर मदनगंज थाना पुलिस देर शाम अजमेर पहुंची। शव के पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही परिजनों ने आपत्ति जताते हुए हंगामा कर दिया। हंगामे की सूचना पर मेडिकल फॉरेंसिक विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. आरके माथुर, सदर कोतवाली थाने के सहायक उपनिरीक्षक सुखपाल सहित पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा। परिजन का कहना था कि पहले मामले में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। काफी समझाइश के बाद परिजन शांत हुए, लेकिन तब तक सूर्यास्त होने से पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई नहीं हो सकी।