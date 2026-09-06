CM Bhajanlal : चुनाव बाद खुलेगा मेरा ‘पिटारा’, सीएम भजनलाल बोले- सब्र रखें कार्यकर्ता, कुछ न कुछ मिलेगा जरूर

कार्यकर्ता संवाद से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मेरवाड़ा स्टेट में भाजपा जिला कोर कमेटी की बैठक ली। केन्द्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी, जल संसाधान मंत्री सुरेश रावत, विधायक अनिता भदेल, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश सोनी, देहात अध्यक्ष जीतमल प्रजापत, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भंडाणा, राज्य वित्तय आयोग के अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी, अजमेर प्रभारी मोहनलाल गुप्ता, नगर निगम की निवर्तमान महापौर ब्रजलता हाड़ा, उपमहापौर नीरज जैन, प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता गैना, प्रदेश प्रवक्ता अरविन्द गिरधर शर्मा, अरविन्द यादव समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद थे।