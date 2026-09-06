अजमेर में मुख्यमंत्री का आज रोड शो, छतों पर स्नाइपर व आसमान में ड्रोन तैनात, चप्पे-चप्पे पर नजर

अजमेर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को अजमेर में रोड शो करेंगे। निकाय चुनाव के मद्देनजर प्रस्तावित रोड शो को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। करीब एक किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान पूरे मार्ग पर पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। ऊंची इमारतों की छतों से सुरक्षाकर्मी दूरबीन के जरिए निगरानी रखेंगे, जबकि संवेदनशील स्थानों पर स्नाइपर तैनात किए जाएंगे। आसमान से ड्रोन कैमरों के जरिए भी रोड शो के रूट और आसपास के इलाकों पर नजर रखी जाएगी।