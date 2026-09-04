Ajmer Crime: महिला के ब्लाइंड मर्डर का 6 घंटे में खुलासा, आरोपी युवक और लड़की डिटेन

अजमेर। जिले के एक गांव में महिला के ब्लाइंड मर्डर के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने महज 6 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया। ज्वार के खेत में आपत्तिजनक हालत में देखकर टोकने पर आरोपी और उसकी नाबालिग साथी ने बदनामी के डर से महिला की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया था। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 25 वर्षीय मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वारदात में शामिल एक नाबालिग बालिका को निरुद्ध किया है।