Hanumangarh Accident: एसयूवी की टक्कर में दो सगे भाइयों की मौत, एक साथ बुझे घर के दोनों चिराग

चरणजीत नाई का काम कर परिवार का पालन-पोषण करता था। उसके दो ही बेटे थे। दोनों बेटों को कबड्डी दिखाने की खुशी में बाइक पर साथ लेकर निकला पिता कुछ ही देर बाद एक बेटे की मौत का गम झेल रहा था और दूसरे बेटे की जिंदगी के लिए दुआ मांग रहा था। लेकिन शाम होते-होते दूसरा बेटा भी दुनिया छोड़ गया। दोनों बेटों की मौत की खबर से मां-बाप की दुनिया ही उजड़ गई। परिजनों की चीख-पुकार से अस्पताल का माहौल गमगीन हो गया। रिश्तेदार और ग्रामीण परिवार को संभालते रहे, लेकिन माता-पिता के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। परिवार में दो ही बेटे थे और दोनों के चले जाने से घर के दोनों चिराग एक साथ बुझ गए।