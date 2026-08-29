Rajasthan Crime : युवक ने खुद पर कराई फायरिंग, फिर रची झूठी कहानी, जांच में पुलिस ने खोली पोल, 5 गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुनाफ अली (38 वर्ष) पुत्र अली मोहम्मद, शकीम अकरम उर्फ गग्गू (23 वर्ष) पुत्र असकर अली, इमरान खान उर्फ माणा (24 वर्ष) पुत्र अब्दुल मुनाफ तीनों निवासी गांव गाहड़ू पीएस हनुमानगढ़ टाउन, नाजम अली उर्फ निक्का (32 वर्ष) पुत्र गोश मोहम्मद निवासी वार्ड दो, मम्मड़ खेड़ा पीएस लालगढ़ जाटान, जिला श्रीगंगानगर और पवन सिंह (28 वर्ष) पुत्र गुरा सिंह निवासी वार्ड पांच, सरदारपुरा जीवन पीएस लालगढ़ जाटान के रूप में हुई। आरोपियों के खिलाफ जंक्शन थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच उप निरीक्षक चुकां को सौंपी गई है।