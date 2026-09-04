Bharatpur Weather : अचानक आकाशीय बिजली गिरने से किशोर की मौके पर मौत, भाई व बुजुर्ग महिला भी झुलसे, भरतपुर रेफर

रुदावल थाने के एएसआई भरतलाल ने बताया कि गांव डुमरिया निवासी नितेश गुर्जर (17 वर्ष) अपने बड़े भाई सुनील गुर्जर (22 वर्ष) पुत्र वीर सिंह और केशरदेवी (80 वर्ष) पत्नी सोहनलाल गुर्जर के साथ खेतों में पशुओं को चराने गए थे। इसी दौरान दोपहर में मौसम अचानक बदल गया। आसमान में बादल छा गए और तेज गर्जना के साथ बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए तीनों पास ही एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ देर बाद अचानक तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली बरगद के पेड़ पर गिर गई। बिजली की चपेट में आने से नितेश की मौके पर ही मौत हो गई। उसका बड़ा भाई सुनील और केशरदेवी भी झुलस गए।