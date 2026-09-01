राजस्थान पुलिस ने दिल्ली के कॉल सेंटर पर मारी रेड, 33 युवतियों समेत 64 लोग अरेस्ट, जानें क्या है पूरा मामला?

पुलिस जांच में इस गिरोह का सबसे खतरनाक और मानवीय पहलू यह सामने आया कि यह सिंडिकेट 'वर्क इंडिया' जैसे लोकप्रिय जॉब पोर्टल्स से बेरोजगार युवाओं के रिज्यूमे निकालता था। इसके बाद इन युवाओं को 11,000 से 15,000 रुपये महीने की नौकरी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया जाता था। कॉल सेंटर के अंदर बाकायदा इंटरव्यू, ट्रेनिंग, टीम लीडर और कर्मचारियों की पूरी व्यवस्था बनाई गई थी। युवाओं को रोजाना ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठगने पर अतिरिक्त इंसेंटिव और कमीशन दिया जाता था। हद तो तब हो गई जब गिरोह ने 18 साल से कम उम्र के 2 नाबालिगों को भी इस अपराध का हिस्सा बना लिया।