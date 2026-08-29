नेपाल बाढ़ में बहकर मीलों दूर पहुंचा बैंक का लॉकर, ग्रामीणों ने तोड़ा; 29 गिरफ्तार, 57 लाख बरामद

नेपाल में बाढ़ के बीच चोरी का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। उन पर बाढ़ में बहकर नारायणी नदी में पहुंचे एक पीड़ित के शव से सोने की बालियां निकालने का आरोप है। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में कथित तौर पर दो लोग बाढ़ के पानी में बहकर आए एक महिला के शव से सोने की बालियां निकालते दिखाई दे रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया।