Asim Munir: पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने POF का किया दौरा, हथियार उत्पादन और रक्षा निर्यात की क्षमता का लिया जायजा

असीम मुनीर पाकिस्तान के भीतर और विदेशों में सार्वजनिक मंचों से भारत के खिलाफ बार-बार सैन्य धमकियां देते रहे हैं। सूत्रों ने अमेरिका में पाकिस्तानी प्रवासी समुदाय के बीच मुनीर के पिछले संबोधनों का भी हवाला दिया। उनके मुताबिक, इन संबोधनों में गंभीर परमाणु धमकियों से जुड़ी बयानबाजी और उस स्थिति में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का जिक्र किया गया था, जिसे मुनीर ने अस्तित्व के संकट के तौर पर पेश किया था।

खुफिया सूत्रों का यह भी दावा है कि मुनीर पहले भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और जल संसाधनों से जुड़े चैनलों को लेकर भी विशेष चेतावनियां दे चुके हैं।