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Asim Munir: पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने POF का किया दौरा, हथियार उत्पादन और रक्षा निर्यात की क्षमता का लिया जायजा

Pakistan Ordnance Factories: पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने POF 'वाह' का दौरा कर हथियार उत्पादन, आधुनिकीकरण और रक्षा निर्यात की समीक्षा की। इस दौरान उन्हें स्वदेशी हथियारों के परीक्षण और नए संयंत्रों की जानकारी दी गई।
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भारत

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Anurag Animesh

Aug 29, 2026

Asim Munir POF Visit

पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर(फोटो-X/@i_shahzadkhan)

Asim Munir POF Visit: पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने पाकिस्तान के 'वाह' स्थित पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज (POF) का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हथियारों और गोला-बारूद के उत्पादन, नए हथियारों के विकास, आधुनिकीकरण और रक्षा उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं की समीक्षा की। यह दौरा ऐसे समय हुआ है जब भारत को लेकर मुनीर के आक्रामक बयानों पर लगातार सवाल उठते रहे हैं।

POF वाह में हथियार उत्पादन की समीक्षा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दौरे के दौरान असीम मुनीर को POF की मौजूदा उत्पादन क्षमता, चल रहे आधुनिकीकरण और रक्षा निर्यात बढ़ाने की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने स्थानीय स्तर पर डिजाइन किए गए हथियारों और गोला-बारूद के परीक्षण भी देखे। पाकिस्तान अपनी घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने और आयातित सैन्य उपकरणों पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में पीओएफ परिसर में दो नए औद्योगिक यंत्र भी विकसित किए जा रहे हैं। इनके साल के अंत तक उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है।

रक्षा उद्योग में बदलाव की भी दी गई जानकारी

मुनीर को डीआईपीआरए ऑर्डिनेंस के तहत पीओएफ के कॉरपोरेटाइजेशन की दिशा में चल रहे काम और पाकिस्तान के रक्षा औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने के लिए किए जा रहे बदलावों की जानकारी भी दी गई। दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन, तकनीकी इनोवेशन और पाकिस्तान के घरेलू सैन्य विनिर्माण आधार को मजबूत करने की सेना की प्रतिबद्धता दोहराई।

भारत को लेकर मुनीर की बयानबाजी पर खुफिया सूत्रों का दावा

असीम मुनीर पाकिस्तान के भीतर और विदेशों में सार्वजनिक मंचों से भारत के खिलाफ बार-बार सैन्य धमकियां देते रहे हैं। सूत्रों ने अमेरिका में पाकिस्तानी प्रवासी समुदाय के बीच मुनीर के पिछले संबोधनों का भी हवाला दिया। उनके मुताबिक, इन संबोधनों में गंभीर परमाणु धमकियों से जुड़ी बयानबाजी और उस स्थिति में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का जिक्र किया गया था, जिसे मुनीर ने अस्तित्व के संकट के तौर पर पेश किया था।
खुफिया सूत्रों का यह भी दावा है कि मुनीर पहले भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और जल संसाधनों से जुड़े चैनलों को लेकर भी विशेष चेतावनियां दे चुके हैं।

POF दौरे को सैन्य तैयारियों के संदेश से जोड़कर देखा जा रहा

खुफिया आकलन के मुताबिक, भारत को लेकर मुनीर की बयानबाजी एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए पाकिस्तान अपनी सैन्य क्षमता और भारत के खिलाफ संभावित कार्रवाई की इच्छा को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करना चाहता है।इसी संदर्भ में पीओएफ वाह जैसे रक्षा प्रतिष्ठानों का मुनीर का दौरा भी सैन्य तैयारियों और रक्षा उत्पादन क्षमता का संदेश देने वाला माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, इसका उद्देश्य घरेलू स्तर पर भी पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को मजबूत करने के प्रयासों को लेकर भरोसा पैदा करना है।

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Updated on:

29 Aug 2026 05:22 pm

Published on:

29 Aug 2026 05:12 pm

Hindi News / World / Asim Munir: पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने POF का किया दौरा, हथियार उत्पादन और रक्षा निर्यात की क्षमता का लिया जायजा

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