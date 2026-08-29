नेपाल का भयानक मंजर! पीछे दौड़ रही थी बाढ़, पहाड़ पर ट्रक चढ़ाकर बचा ड्राइवर, एक शख्स ने बिजली के तार पर लटककर बचाई जान

सचिन ने कहा- जब लौटा तो गांव ही नहीं था। वह अब धुंचे में नेपाली सेना की सुरक्षा में हैं। राजकुमार, श्रीति और श्रीराज लापता हैं। सचिन की बहन राधा खाती रोते हुए बोलीं- कम से कम लाश ही मिल जाए। पूरा परिवार इंतजार कर रहा है। झापा पुलिस के अनुसार, रसुवा काम या व्यापार के लिए गए 13 लोग संपर्क से बाहर हैं।