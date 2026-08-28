Nepal Flash Flood: ‘सब कुछ एक ही झटके में बह गया’, अब तक 469 लोगों की मौत, 900 से अधिक लापता

इस बीच नेपाल ने एक नई बाढ़ की आशंका को लेकर भी चेतावनी जारी की है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, तिब्बत सीमा के पास ग्यिरोंग बॉर्डर पोर्ट के ऊपर स्थित एक अवरोधक झील का किनारा टूट गया है, जिससे फिर से बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया है। नेपाल पुलिस के अधिकारी पी. चौधरी ने कहा कि हमें सूचना मिली है कि चीन सीमा की ओर से आने वाले पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए सामान्य अलर्ट जारी किया गया है। इसी कारण बचाव अभियान को फिलहाल अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।