Nepal Flood: ‘जिंदा नहीं तो मेरे भाइयों के शव ही दे दो’… नेपाल बाढ़ में 3 भाइयों की तलाश में भटक रही बहन

स्वस्तिका श्रेष्ठ ने बताया कि वह अपने भाइयों को तलाशते हुए ट्रॉमा सेंटर में बनी हेल्पडेस्क पर पहुंचीं। डेस्क पर तैनात एक कर्मचारी ने उन्हें तीन नाम बताए, लेकिन उनमें उनके भाइयों का नाम नहीं था। वह कहती हैं, "मैंने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया है, लेकिन कोई मुझे यह नहीं बता रहा है कि मेरे भाई कहां मिलेंगे। मेरे तीन भाई हैं और वे सभी लापता हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, किससे मदद मांगूं। श्रेष्ठ उन हजारों नेपालियों में से एक हैं, जिन्होंने नेपाल-तिब्बत सीमा पर अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद अपने रिश्तेदारों को खोजने में दो दिन बिताए हैं। श्रेष्ठ के तीनों भाई हरि, कुमार और उज्ज्वल लॉरी ड्राइवर हैं, जो तिब्बत सीमा से काठमांडू तक कंटेनर पहुंचाते हैं। वे सोमवार को रसुवा के लिए निकले थे और गुरुवार को घर लौटने वाले थे। लेकिन इससे पहले ही जलप्रलय से क्षेत्र में कोहराम मच गया।