नेपाल में बाढ़ की भयावह तस्वीर! मुर्दाघर फुल, खाली इमारतों में रखे जा रहे शव, ड्राई आइस से संरक्षण

Temporary Morgue Nepal: नेपाल में भोटकोशी और त्रिशूली नदी में आई भयावह बाढ़ के बाद स्थिति बेहद गंभीर हो गई है, जहां मुर्दाघर (Morgues) पूरी तरह भर जाने के कारण अधिकारी शवों के प्रबंधन के इंतजाम में जुटे हुए हैं। इस संकट से निपटने के लिए प्रशासन ने खाली पड़ी इमारतों और ड्राई आइस का उपयोग शुरू किया है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि रसुवा और नुवाकोट में बहे शव नदियों के तेज बहाव में 100 किलोमीटर दूर चितवन और अन्य निचले जिलों में मिल रहे हैं, जिससे वहां के स्थानीय अस्पताल कम पड़ गए हैं।