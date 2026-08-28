Nepal Flood News: नेपाल में फिर टूटा तिब्बत की ओर बना बांध, बाढ़ का खतरा बढ़ा; खाली कराया जा रहा इलाका

त्रिशूली में नेपाल पुलिस अधिकारी पी. चौधरी ने बताया कि पानी का स्तर तेजी से बढ़ने वाला है। ऐसे में सभी लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। बचाव अभियान में लगी गाड़ियों और मशीनों को भी वापस बुला लिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और फिलहाल राहत एवं बचाव से जुड़े सभी काम रोक दिए गए हैं। अधिकारियों को आशंका है कि इससे भी ज्यादा गंभीर बाढ़ आने वाली है, इसलिए इलाके में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि पानी आने में ढाई से 3 घंटे का समय लग सकता है। बताया जा रहा है कि नेपाल सेना ने और बाढ़ आने की आशंका के बीच भोटेकोशी नदी का जायजा लेने के लिए एक टीम को भेजा था। जहां 20 लाख घनमीटर पानी जमा होने की स्थिति में तुरंत अलर्ट जारी कर दिया गया।