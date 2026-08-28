Nepal flash floods: नेपाल ने ठुकराई विदेशी मदद, भारत समेत कई देशों के राहत-बचाव दल भेजने का अनुरोध अस्वीकार

Nepal Flood: नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ में कम से कम 469 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। इस भयावह आपदा के बाद भारत समेत दुनिया के कई देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने आधिकारिक और अनौपचारिक तौर पर राहत-बचाव दल भेजने की पेशकश की थी। हालांकि, नेपाल सरकार ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है। नेपाल सरकार का कहना है कि राहत और बचाव अभियान की अगुवाई नेपाली सुरक्षा एजेंसियां ही करेंगी।