Nepal Flash Floods: नेपाल की मदद को आगे आया अमेरिका, 5 लाख डॉलर की सहायता का ऐलान, WHO ने भेजी मेडिकल मदद

Nepal flash floods and landslides: बाढ़ और भूस्खलन से नेपाल में हुई तबाही को देखते हुए अमेरिका और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) उसकी मदद के लिए आगे आए हैं। अमेरिका ने बाढ़ प्रभावित समुदायों के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है, जबकि WHO ने आपातकालीन चिकित्सा सामग्री भेजी है। अमेरिकी विदेश विभाग की राजनीतिक मामलों की अंडर सेक्रेटरी एलिसन एम. हूकर ने बताया कि उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से चल रहे खोज और बचाव अभियानों को लेकर बातचीत की। इस दौरान नेपाल में लापता अमेरिकी नागरिकों का पता लगाने के लिए किए जा रहे तत्काल प्रयासों पर भी चर्चा हुई।