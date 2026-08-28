28 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Nepal Flash Floods: नेपाल की मदद को आगे आया अमेरिका, 5 लाख डॉलर की सहायता का ऐलान, WHO ने भेजी मेडिकल मदद

US aid to Nepal: नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही के बाद अमेरिका ने 5 लाख डॉलर की सहायता का ऐलान किया है। WHO ने दवाइयां और जरूरी चिकित्सा सामग्री भेजी।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Aug 28, 2026

US 500000 dollar aid to Nepal

नेपाल में बाढ़ के बाद तबाही का मंजर। (Photo -IANS)

Nepal flash floods and landslides: बाढ़ और भूस्खलन से नेपाल में हुई तबाही को देखते हुए अमेरिका और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) उसकी मदद के लिए आगे आए हैं। अमेरिका ने बाढ़ प्रभावित समुदायों के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है, जबकि WHO ने आपातकालीन चिकित्सा सामग्री भेजी है। अमेरिकी विदेश विभाग की राजनीतिक मामलों की अंडर सेक्रेटरी एलिसन एम. हूकर ने बताया कि उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से चल रहे खोज और बचाव अभियानों को लेकर बातचीत की। इस दौरान नेपाल में लापता अमेरिकी नागरिकों का पता लगाने के लिए किए जा रहे तत्काल प्रयासों पर भी चर्चा हुई।

हूकर ने स्थानीय समयानुसार गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'मैंने आज सुबह नेपाल के विदेश मंत्री खनाल से उनके खोज और बचाव अभियानों के बारे में बात की, जिसमें हमारे लापता नागरिकों का पता लगाने के तत्काल प्रयास भी शामिल हैं।'

उन्होंने कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग बाढ़ प्रभावित समुदायों के लिए 5 लाख डॉलर की सहायता तेजी से उपलब्ध करा रहा है। वहीं, नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर अमेरिकी नागरिकों की मदद कर रहा है। हूकर ने यह भी कहा, 'अमेरिका इस कठिन समय में नेपाल की जनता के साथ खड़ा है और राहत एवं पुनर्वास प्रयासों में लगातार सहयोग करता रहेगा।'

उधर, नेपाल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, विदेश मंत्री खनाल ने जारी खोज और बचाव अभियानों की जानकारी दी और अमेरिकी सरकार की सहायता की पेशकश के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार खोज, बचाव और राहत अभियानों के लिए अपने सभी उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है।

WHO ने भेजी जरूरी चिकित्सा सामग्री

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि WHO के नेपाल कार्यालय ने स्वास्थ्य सेवाओं को जारी रखने के लिए जरूरी आपातकालीन चिकित्सा सामग्री जुटाकर भेजी है। इनमें दवाइयां और बहुउद्देश्यीय टेंट शामिल हैं।

टेड्रोस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'नेपाल-चीन सीमा क्षेत्र में आई फ्लैश फ्लड और भूस्खलन के बाद WHO का नेपाल कार्यालय जरूरी चिकित्सा सामग्री भेज रहा है।' उन्होंने कहा कि WHO की टीम नेपाल के अधिकारियों और अन्य सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर आगे की जरूरतों का आकलन कर रही है। उन्होंने राहत अभियान में शामिल सभी लोगों का आभार जताया, विशेष रूप से उन लोगों का जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद घटनास्थल पर काम कर रहे हैं।

इस बीच, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने भी नेपाल में हुई त्रासदी पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नेपाल-चीन सीमा पर आई भीषण बाढ़ की खबर सुनकर वह और उनकी पत्नी क्वीन कैमिला बेहद दुखी हैं।

Nepal flash floods: नेपाल में बाढ़ से अब तक 392 लोगों की मौत, करीब 1500 लोगों में से 288 भारतीय लापता

ये भी पढ़ें
Nepal-Tibet flood devastation.

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Aug 2026 09:07 am

Published on:

28 Aug 2026 09:07 am

Hindi News / World / Nepal Flash Floods: नेपाल की मदद को आगे आया अमेरिका, 5 लाख डॉलर की सहायता का ऐलान, WHO ने भेजी मेडिकल मदद

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

नेपाल में इंसानियत शर्मसार: बाढ़ पीड़ित महिला के शव से सोने की बाली चुराई, वीडियो वायरल होने पर 2 गिरफ्तार

Nepal police
विदेश

Nepal flash floods: नेपाल में बाढ़ से अब तक 392 लोगों की मौत, करीब 1500 लोगों में से 288 भारतीय लापता

Nepal-Tibet flood devastation.
विदेश

नेपाल में किसी भी वक्त टूट सकता है 42 ग्लेशियल झीलों का बांध, तेजी से पिघल रहा हिमालय, अब कैलाश मानसरोवर पर सबसे बड़ा खतरा!

Nepal Flash Flood
विदेश

नेपाल बाढ़: ‘घर से निकले ही आई आपदा, परिवार लापता; मेरी आंखों के सामने ही बह गया परिवार’

Nepal Flash Flood
विदेश

रात में बच्चों के लिए बंद रहेगा फेसबुक-इंस्टाग्राम, अमेरिका में मेटा का बड़ा समझौता

Meta to impose night curfew on Facebook and Instagram in US
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.