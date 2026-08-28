रात में बच्चों के लिए बंद रहेगा फेसबुक-इंस्टाग्राम, अमेरिका में मेटा का बड़ा समझौता

बच्चों और किशोरों को सोशल मीडिया के नुकसान से बचाने के लिए मेटा (Meta) ने अमेरिका (United States of America) में फेसबुक (Facebook) और इंस्टाग्राम (Instagram) के इस्तेमाल पर बड़ी पाबंदियाँ लगाने पर सहमति जताई है। अमेरिकी राज्यों, वॉशिंगटन डीसी और अमेरिकी क्षेत्रों के साथ हुए समझौते के तहत 18 साल से कम उम्र के यूज़र्स के लिए रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक दोनों प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल बंद रहेगा। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम के इस्तेमाल की रोजाना दो घंटे की संयुक्त सीमा होगी।