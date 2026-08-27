हार्वर्ड के वैज्ञानिकों ने लैब में विकसित किए दिमाग के सेल्स, 7 साल तक फले-फूले

हार्वर्ड के वैज्ञानिकों (Harvard Scientists) ने लैब में विकसित 'मिनी-ब्रेन' को रिकॉर्ड 7 साल (2,555 दिन) तक न सिर्फ ज़िंदा रखा, बल्कि उसकी 'बायोलॉजिकल क्लॉक' को भी टिक-टिक चलाते रहे। इससे पहले ऑर्गेनोइड्स को अधिकतम 694 दिन ही जीवित रखा जा सका था। नई सफलता ने साबित कर दिया कि लैब में भी दिमाग के सेल्स सालों तक फल-फूल सकते हैं। प्रयोग पूरा होने पर नियमों के तहत इन्हें नष्ट ज़रूर कर दिया गया, पर इस 'प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट' ने साबित कर दिया कि इंसानी दिमाग के विकास का रहस्य अब प्रयोगशाला की परखनली में लाइव देखा जा सकता है।