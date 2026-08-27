भारत-कनाडा संबंधों की नई शुरुआत: टोरंटो में पहली आर्थिक वार्ता शुरू, सीतारमण बोलीं- ग्लोबल ग्रोथ को मिलेगी मजबूती

भारत के साथ साझेदारी का स्वागत करते हुए कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री फ्रांस्वा फिलिप शैम्पेन ने कहा कि कनाडा भारत के लिए एक अहम रणनीतिक साझेदार बन सकता है, खासकर ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में। उन्होंने बताया कि बैठक से पहले भारतीय वित्त मंत्री के सम्मान में आयोजित डिनर के दौरान दोनों पक्षों के बीच बहुत सार्थक और सकारात्मक बातचीत हुई। भारत को एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बताते हुए कनाडा के वित्त मंत्री ने कहा कि कनाडाई लोगों को यह समझने की जरूरत है कि भारत 1.4 अरब लोगों का देश है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।